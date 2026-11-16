Сибига призвал страны ЕС предоставить Украине зимний пакет перехватчиков Patriot
Министр иностранных дел Андрей Сибига 16 ноября на заседании Совета по иностранным делам ЕС призвал европейских партнеров предоставить Украине средства для отражения российских атак зимой.
Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".
В первую очередь речь шла о зимнем пакете перехватчиков Patriot, который крайне необходим для украинской ПВО. А также – об оборудовании для украинской энергосистемы.
"Моя самая срочная просьба к европейским партнерам – это специальный зимний пакет перехватчиков Patriot. Каждый перехватчик в хранилищах партнеров имеет цену, измеряемую не в долларах, а в человеческих жизнях. Путин пытается превратить зиму в оружие, нанося удары по нашим энергетическим объектам. Никакая помощь не бывает слишком малой – от портативных электростанций до более крупного оборудования", – написал глава украинского МИД.
Кроме того, министры обсудили ужесточение санкций в отношении России и процесс вступления Украины в ЕС.
"Рекордные военные бюджеты России на следующий год требуют крупных, судьбоносных решений уже в этом году. От переговорных кластеров с ЕС и новых пакетов финансовой поддержки до энергетической помощи и оборонной поддержки. Я призвал ЕС не откладывать ни одно из них на следующий год", – отметил Сибига.
Напомним, украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.
Также, как стало известно "ЕвроПравде", Украина сможет получить 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, продажу которых одобрил Госдепартамент США, в период с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года.