"ЄвроПравда" дізналася, коли Україна отримає 500 ракет Patriot, продаж яких схвалили США

Україна отримає 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, можливий продаж яких Держдепартамент США схвалив 30 жовтня 2026 року, у період з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець Державного департаменту США на умовах анонімності.

Україна зможе почати отримувати перші перехоплювачі PAC-3 для систем ППО Patriot, продаж яких США схвалили 30 жовтня, не раніше четвертого кварталу 2030 року.

"Орієнтовний термін постачання ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) у межах запропонованого продажу озброєнь Україні, про який було оголошено 30 жовтня, – з четвертого кварталу 2030 року до четвертого кварталу 2033 року", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

У Держдепартаменті також пояснили, що укладення відповідної угоди про закупівлю PAC-3 має відбутися після погодження в Конгресі США, на яке виділяється 30 днів.

"Угоди про продаж озброєнь іноземним державам укладаються шляхом підписання Листа-пропозиції та прийняття (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Сторони можуть погодити LOA після завершення 30-денного періоду розгляду в Конгресі США", – зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливу угоду про продаж уряду України ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) до систем протиповітряної оборони Patriot.

Закупівлю мають профінансувати міжнародні партнери, зокрема Канада, Німеччина та Норвегія, через американську програму JUMPSTART, а також коштом національних ресурсів, профінансованих через 90-мільярдний кредит ЄС для України (Ukraine Support Loan).

Варто зауважити, що наразі вже тривають перемовини з партнерами щодо того, щоб певні держави поступилися Україні своєю чергою на закупівлі PAC-3 в американського виробника Lockheed Martin – і таким чином українська армія отримала перехоплювачі якомога швидше.

Також обговорюється можливість передачі Україні перехоплювачів для Patriot вже наявних в арсеналах держав-союзниць, насамперед з-поміж членів ЄС, в обмін на повернення нових ракет після 2030 року.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що у 2026 році Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.