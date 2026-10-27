Україна закликала країни E5 передати 10% їхніх запасів ракет-перехоплювачів

Міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає "Європейська правда".

Цю пропозицію Хмара висловив під час розмови з представниками оборонних відомств країн E5 у понеділок, 26 жовтня.

Як зазначається, Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам механізм обміну: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на заплановані поставки, які мають надійти пізніше.

Міністр закликав розглянути можливість передати Україні 10% наявних запасів відповідних перехоплювачів, зокрема ракет для Patriot та IRIS-T, які Україна контрактує коштом кредиту ЄС. Таке рішення дозволило б оперативно посилити захист українських міст та стати прикладом для інших партнерів.

Хмара окремо наголосив на критичній потребі у переносних зенітно-ракетних комплексах для протидії реактивним безпілотникам. За його словами, Україна розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на передачу систем із наявних запасів партнерів.

На зустрічі також йшлося про фінансування українського виробництва безпілотників наступного року.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн. Це дасть змогу наростити виробництво, забезпечити Україну необхідними дронами. Плюс це посилить оборонні можливості і наших партнерів", – запропонував міністр оборони України.

У понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.

В інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.

Український президент також наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.