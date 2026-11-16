Кос заявила, що шкодує через звучання сербської пісні про Косово на форумі в Брюсселі

Єврокомісарка ЄС з питань розширення Марта Кос висловила жаль у зв’язку з тим, що на концерті в ЄС прозвучала сербська націоналістична пісня, пов’язана з балканськими війнами 1990-х років.

Про це пише Rapporteur, інформує "Європейська правда".

Марта Кос також заявила, що пісня жодним чином не відображає позиції Європейської комісії щодо історії Косова.

"Я шкодую, що музиканти обрали саме цю пісню. Це зачіпає чутливі почуття, особливо з огляду на болісну історію та різні переживання громад у Косові. Хочу наголосити, що ця пісня жодним чином не відображає позицію Європейської комісії чи мою особисту позицію щодо Косова та його історії", – сказала Кос.

Агрон Байрамі, посол Косова в ЄС, заявив виданню, що рішення виконати цю пісню було "скандалом".

"Ця пісня висуває чіткі політичні претензії щодо території Республіки Косово. Європейські цінності та довіра до процесу розширення несумісні з просуванням іредентистських наративів", – додав він.

Жетон Зульфай, головний переговірник Косова з ЄС, також вимагав пояснень щодо того, чому на захід не було запрошено жодного представника країни. Марта Кос заперечила цю інформацію журналістам і заявила, що представниця громадянського суспільства Косова Доніка Еміні виступить на форумі.

Нагадаємо, 15 листопада, на відкритті Форуму з питань розширення ЄС, прозвучала сербська націоналістична пісня "Ой, Косово, Косово".

Цю пісню написав у 1989 році сербський композитор і співак Любомир "Люба" Манасієвич, під час відзначення 600-ї річниці Косовської битви 1389 року. Зрештою вона була записана у 1990 році, а згодом стала особливо популярною в сербському націоналістичному дискурсі щодо Косова.

Форум, організований Європейською комісією, має на меті обговорити майбутнє розширення ЄС, реформи, безпеку та європейську перспективу країн регіону.

Цьогоріч у травні Косово закликало ЄС нарешті надати йому статус країни-кандидата. Тим часом п’ять країн ЄС досі не визнають Косово – як і Сербія, яка також прагне стати членом Євросоюзу.