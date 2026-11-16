Кос выразила сожаление по поводу исполнения сербской песни о Косово на форуме в Брюсселе

Еврокомиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос выразила сожаление в связи с тем, что на концерте в ЕС прозвучала сербская националистическая песня, связанная с балканскими войнами 1990-х годов.

Об этом пишет Rapporteur, сообщает "Европейская правда".

Марта Кос также заявила, что песня никоим образом не отражает позицию Европейской комиссии в отношении истории Косова.

"Я сожалею, что музыканты выбрали именно эту песню. Это задевает чувствительные струны, особенно с учетом болезненной истории и различных переживаний общин в Косове. Хочу подчеркнуть, что эта песня никоим образом не отражает позицию Европейской комиссии или мою личную позицию в отношении Косова и его истории", – сказала Кос.

Агрон Байрами, посол Косова в ЕС, заявил изданию, что решение исполнить эту песню было "скандалом".

"Эта песня выдвигает четкие политические претензии в отношении территории Республики Косово. Европейские ценности и доверие к процессу расширения несовместимы с продвижением иредентистских нарративов", – добавил он.

Жетон Зульфай, главный переговорщик Косова с ЕС, также потребовал объяснений по поводу того, почему на мероприятие не был приглашен ни один представитель страны. Марта Кос опровергла эту информацию журналистам и заявила, что представительница гражданского общества Косова Доника Эмини выступит на форуме.

Напомним, 15 ноября на открытии Форума по вопросам расширения ЕС прозвучала сербская националистическая песня "Ой, Косово, Косово".

Эту песню написал в 1989 году сербский композитор и певец Любомир "Люба" Манасиевич во время празднования 600-летия Косовской битвы 1389 года. В конечном итоге она была записана в 1990 году, а впоследствии стала особенно популярной в сербском националистическом дискурсе по поводу Косова.

Форум, организованный Европейской комиссией, призван обсудить будущее расширение ЕС, реформы, безопасность и европейскую перспективу стран региона.