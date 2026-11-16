Виконання пісні про Косово спричинило дипскандал на відкритті форуму в Брюсселі

Косово вимагає пояснень від Брюсселя після того, як 15 листопада, на відкритті Форуму з питань розширення ЄС, прозвучала сербська націоналістична пісня "Ой, Косово, Косово".

Про це у соцмережі Х написав посол Косова в Брюсселі Агрон Байрамі, повідомляє "Європейська правда".

Байрамі наголосив, що пісня містить явні політичні претензії щодо території Республіки Косово, а її включення до програми офіційного заходу Європейської комісії, присвяченого розширенню, єдності та добросусідським відносинам, є неприйнятним.

"Республіка Косово очікує від Європейської комісії та комісара Кос негайних пояснень щодо того, як було обрано та затверджено цей репертуар. Європейські цінності, добросусідські відносини та авторитет процесу розширення ЄС несумісні з наданням платформи для іредентистських претензій щодо країни, яка прагне вступити до ЄС", – написав Байрамі, який також є головним переговірником Косова з питань діалогу із Сербією.

За повідомленнями косовських медіа, на вечір 15 листопада було заплановано виступ Молодіжного оркестру Західних Балкан разом зі словенським музичним гуртом "Капобанда". І саме словенський гурт виконав сербську націоналістичну пісню "Ой, Косово, Косово".

Scandalous: Serbian nationalist song against Kosovo performed on the eve of the EU Enlargement Forum, led by Marta Kos https://t.co/WyChQI8Gg8 – Muhamet Hajrullahu (@MetiHajrullahu) November 15, 2026

Цю пісню написав у 1989 році сербський композитор і співак Любомир "Люба" Манасієвич, під час відзначення 600-ї річниці Косовської битви 1389 року. Зрештою вона була записана у 1990 році, а згодом стала особливо популярною в сербському націоналістичному дискурсі щодо Косова.

Форум, організований Європейською комісією, має на меті обговорити майбутнє розширення ЄС, реформи, безпеку та європейську перспективу країн регіону.

Цьогоріч у травні Косово закликало ЄС нарешті надати йому статус країни-кандидата.

15 грудня 2022 року Косово офіційно подало заявку на повноправне членство в Європейському Союзі.

5 країн ЄС досі не визнають Косово – як і Сербія, яка також прагне стати членом Євросоюзу.