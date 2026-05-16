Косово закликало ЄС нарешті надати статус країни-кандидата

У п’ятницю комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос здійснила свій перший офіційний візит до Косова, де її зустріли закликами надати країні статус кандидата.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Під час візиту Кос підтвердила підтримку ЄС щодо місця Косова в Європі, закликавши країну нормалізувати відносини з Сербією та продовжувати впроваджувати реформи, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС.

"Косово терміново має наздогнати пріоритети, пов’язані з ЄС. Косово потребує стабільних інституцій та ефективного уряду", – сказала Кос під час пресконференції з тимчасовим прем’єр-міністром Альбіном Курті.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році та подало заявку на членство в ЄС у 2022 році, але на шляху до статусу кандидата все ще стоять серйозні перешкоди.

"Приблизно через 41 місяць після того, як ми подали заявку на членство в ЄС, настав час для Косова отримати статус кандидата та розпочати переговори про вступ. Процес вступу до ЄС ще більше зміцнить демократію в Косові, прискорить економічне зростання та покращить добробут наших громадян, що є спільною метою та взаємним інтересом", – заявив Курті на тлі візиту Кос.

П’ять країн ЄС – Іспанія, Греція, Румунія, Словаччина та Кіпр – досі не визнають Косово, а Белград також відмовляється визнати його незалежність, що заважає нормалізації відносин між двома сторонами.

Обидві проблеми залишаються надзвичайно важливими для шляху Косова до ЄС, а його політична нестабільність також гальмує прогрес. 7 червня там відбудуться дострокові вибори.

Попередні дострокові вибори у Косові відбулися у грудні 2025 року – після невдалих переговорів про створення коаліції.