У Молдові затримали жителя невизнаного Придністров’я, який воював проти України

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Молдови (PCCOCS) повідомила про затримання жителя Бендер, що у невизнаному Придністров’ї, якого підозрюють в участі у бойових діях проти України на Донеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві прокуратури.

45-річного чоловіка затримали прикордонники в Міжнародному аеропорту Кишинева, коли він прилетів до Молдови з Росії. За клопотанням прокурорів PCCOCS суд помістив його під попередній арешт.

За даними слідства, у період з 2019 по 2022 рік затриманий входив до складу одного з військових формувань у Донецькій області та брав активну участь у війні проти України. За свою діяльність він навіть отримав нагороду від лідера місцевої сепаратистської адміністрації.

Слідство триває, наразі правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, причетних до неї.

Минулого тижня у Молдові затримали людину, яку підозрюють у збиранні інформації про діяльність органів безпеки країни, що могла діяти за вказівками російських спецслужб.

Писали, що Служба інформації та безпеки Молдови фіксує підготовку Росії до посилення впливу напередодні майбутніх виборів в країні.