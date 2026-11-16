В Молдове задержали жителя Приднестровья, воевавшего против Украины

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы (PCCOCS) сообщила о задержании жителя Бендер, расположенных в непризнанном Приднестровье, которого подозревают в участии в боевых действиях против Украины в Донецкой области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении прокуратуры.

45-летнего мужчину задержали пограничники в Международном аэропорту Кишинева, когда он прилетел в Молдову из России. По ходатайству прокуроров PCCOCS суд поместил его под предварительный арест.

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 год задержанный входил в состав одного из воинских формирований в Донецкой области и принимал активное участие в войне против Украины. За свою деятельность он даже получил награду от лидера местной сепаратистской администрации.

Расследование продолжается, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других лиц, причастных к нему.

На прошлой неделе в Молдове задержали человека, подозреваемого в сборе информации о деятельности органов безопасности страны, который мог действовать по указаниям российских спецслужб.

Сообщалось, что Служба информации и безопасности Молдовы фиксирует подготовку России к усилению влияния в преддверии предстоящих выборов в стране.