ЗМІ: п’ять європейських країн створять перший центр депортації мігрантів поза межами ЄС
П’ять європейських країн мають намір оголосити в понеділок, 16 листопада, про плани відправляти мігрантів, яким відмовили в отриманні притулку, до нового центру депортації в Руанді.
Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, повідомляє "Європейська правда".
Німеччина, Австрія, Греція, Данія та Нідерланди заявили, що працюють над укладенням угоди з країною, що не входить до ЄС, щодо розміщення так званих центрів повернення. Це частина ширшої європейської ініціативи, спрямованої на збільшення кількості депортацій та стримування нелегальної міграції.
Цю угоду, про яку мають оголосити у Відні, уклали після затвердження нового Регламенту ЄС про повернення. Він має на меті пришвидшити депортації та дозволяє державам-членам створювати центри повернення за межами блоку.
Ця схема застосовуватиметься лише до мігрантів, які вичерпали всі законні можливості залишитися в Європейському Союзі, а не до тих, чиї заяви ще розглядаються.
Нагадаємо, Рада ЄС 1 жовтня схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС.
Також Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.