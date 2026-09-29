Єврокомісія представила план зі зміцнення кордонів ЄС
Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
План презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 29 вересня, у відповідь на події в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалося понад 72 тисяч мігрантів.
План зі зміцнення зовнішніх кордонів ЄС включає:
- Посилення співпраці з країнами-партнерами
Зокрема, сюди входить створення нових "офісів-шлюзів" для сприяння легальній та безпечній мобільності до ЄС, а також тісніша співпраця між Frontex (Європейським агентством прикордонної і берегової охорони), Європолом та Євроюстом для кращого обміну інформацією та розвідданими щодо міграційних тенденцій та маршрутів. А ще – розвиток Європейської прикордонної системи спостереження (EUROSUR).
- Зміцнення зовнішніх кордонів ЄС
Серед іншого, тут йдеться про роботу над новою Європейською системою реагування на надзвичайні ситуації та надання підтримки державам-членам через Механізм цивільного захисту Союзу.
- Покращення систем моніторингу, оцінки ситуації та раннього попередження
Сюди входить пропозиція щодо розширення повноважень Frontex. Зокрема – надати йому можливість здійснювати моніторинг соціальних мереж для кращої оцінки ситуації та оперативної підтримки в контексті управління зовнішніми кордонами. А також – більша боротьба з дезінформацією та реагуванням на онлайн-контент, що сприяє нелегальній міграції.
- Ліквідація мереж незаконного перевезення мігрантів та торгівлі людьми
Згідно з планом, Єврорада має якнайшвидше ухвалити запропонований режим санкцій, який дозволить ЄС застосовувати заморожування активів та заборони на в’їзд щодо осіб, які займаються незаконним перевезенням мігрантів. А Європарламент має в терміновому порядку погодити переговорну позицію щодо переглянутої Директиви про спрощення процедур, яка модернізує систему ЄС у боротьбі з незаконним перевезенням мігрантів. Після цього мають відбутися міжінституційні переговори.
- Посилення заходів щодо повернення
Зокрема, держави-члени також мають впровадити новий Регламент про прикордонну процедуру повернення і ширше використовувати підтримку Frontex, яка вже доступна для повернення мігрантів та реінтеграції.
План буде представлений державам-членам на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ 1–2 жовтня 2026 року.
Нагадаємо, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що кадри масового напливу мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня затьмарили позитивні статистичні дані ЄС щодо міграції.
Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.