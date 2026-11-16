З Польщі депортували двох українців, які називали себе терористами і погрожували перехожим

З Польщі депортували двох українців, які погрожували перехожим у Вроцлаві бомбою та націлювали на них муляж вогнепальної зброї.

Про це повідомляє PAP з посиланням на представників місцевої поліції, пише "Європейська правда".

Як зазначено, двох українців віком 18 і 19 років затримали в одній із квартир Вроцлава.

"Стоячи на балконі однієї з квартир, вони публічно викликали почуття загрози серед перехожих. Вони кричали, що є терористами і мають у квартирі бомбу. Крім того, вони робили у бік випадкових людей жести, що імітували постріли з вогнепальної зброї, маючи при цьому відповідний муляж", – розповіла представниця поліції.

Вона додала, що під час інциденту юнаки згадували теракт у Кракові.

Як повідомила поліцейська, вони також висловлювали погрози на ґрунті національної приналежності, демонструючи "грубе нехтування правопорядком".

У подію втрутилися поліцейські та пожежники. Юнакам уже висунули звинувачення. Вони стосуються спричинення хибної тривоги, публічного виправдання злочину та вчинення злочину дискримінації й застосування насильства або погроз на національному ґрунті.

"Ще в суботу, після допиту в прокуратурі, чоловіків передали співробітникам Прикордонної служби, а ввечері депортували до України", – сказала представниця поліції.

Вона запевнила, що в нинішній ситуації будь-які дії, що створюють загрозу, зокрема фальшиві тривоги, погрози чи жести, що імітують застосування зброї, будуть розглядатися поліцейськими з усією серйозністю та рішучістю.

Раніше з Польщі депортували українця, який напав з ножем на співвітчизника та погрожував йому смертю.

Також повідомляли, що Польща вишле громадянку України, яка у стані алкогольного сп'яніння покусала поліцейського – так, що той опинився в інфекційній лікарні.