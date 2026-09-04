З Польщі депортували українця, який напав з ножем на співвітчизника

32-річний громадянин України, підозрюваний у жорстокому нападі на свого співвітчизника та погрозах йому смертю, був депортований з Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Як повідомив у п’ятницю прессекретар Карпатського відділення прикордонної служби підполковник Богуміл Стройний, підозрюваний раніше вже мав правочинний вирок Районного суду в Сухій Бескидській (Малопольське воєводство) за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без необхідних прав.

За день до передачі його прикордонній службі, 23 серпня, чоловіка затримали поліцейські у зв’язку з підозрою у скоєнні нових злочинів.

В одному з населених пунктів Суського повіту він серйозно поранив ножем іншого громадянина України. Він також надсилав йому через SMS-повідомлення погрози позбавлення життя та здоров’я.

25 серпня поліцейські передали чоловіка співробітникам прикордонної служби в Закопане разом із клопотанням про його видворення.

На українця було накладено п’ятирічну заборону на в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

Також було встановлено, що він не мав дійсного документа, який давав би йому право на легальне перебування в Польщі. Крім того, його дані фігурували у списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним.

Чоловіка доправили до прикордонного переходу в Медиці, де його передали українській стороні.

У серпні стало відомо, що у Польщі судитимуть громадянина України, який сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, при цьому вже маючи заборону на керування транспортними засобами, і пошкодив 10 автомобілів на парковці пляжу.

Нагадаємо, у травні в Польщі заборонили в’їзд до країни на п'ять років українському блогеру, який всупереч правилам заїхав автомобілем до озера Морське Око у заповідній зоні.

У червні з Польщі депортували громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, який був місцевою легендою.