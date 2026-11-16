Из Польши депортировали двух украинцев, называвших себя террористами и угрожавших прохожим

Из Польши депортировали двух украинцев, которые угрожали прохожим во Вроцлаве бомбой и направляли на них муляж огнестрельного оружия.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на представителей местной полиции, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, двух украинцев в возрасте 18 и 19 лет задержали в одной из квартир Вроцлава.

"Стоя на балконе одной из квартир, они публично вызывали чувство угрозы у прохожих. Они кричали, что являются террористами и у них в квартире есть бомба. Кроме того, они делали в сторону случайных прохожих жесты, имитирующие выстрелы из огнестрельного оружия, имея при этом соответствующий муляж", – рассказала представительница полиции.

Она добавила, что во время инцидента юноши упоминали теракт в Кракове.

Как сообщила полицейская, они также высказывали угрозы на почве национальной принадлежности, демонстрируя "грубое пренебрежение правопорядком".

В ситуацию вмешались полицейские и пожарные. Молодым людям уже предъявлены обвинения. Они касаются ложной тревоги, публичного оправдания преступления, а также совершения преступления дискриминации и применения насилия или угроз на национальной почве.

"Еще в субботу, после допроса в прокуратуре, мужчин передали сотрудникам Пограничной службы, а вечером депортировали в Украину", – сказала представительница полиции.

Она заверила, что в нынешней ситуации любые действия, создающие угрозу, в частности ложные тревоги, угрозы или жесты, имитирующие применение оружия, будут рассматриваться полицией со всей серьезностью и решительностью.

Ранее из Польши депортировали украинца, который напал с ножом на соотечественника и угрожал ему смертью.

Также сообщалось, что Польша вышлет гражданку Украины, которая в состоянии алкогольного опьянения покусала полицейского – так, что тот оказался в инфекционной больнице.