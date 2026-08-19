Із Польщі депортують українку, яка п'яною покусала поліцейського

Польща вишле громадянку України, яка у стані алкогольного сп'яніння покусала поліцейського – так, що той опинився в інфекційній лікарні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Інцидент стався в понеділок в одному з житлових масивів у Замброві (Подляське воєводство). Місцева поліція отримала повідомлення про жінку, яка лежала на тротуарі й не реагувала на спроби налагодити з нею контакт. Прибулим на місце події правоохоронцям не склало труднощів встановити, що вона перебуває під впливом алкоголю.

Медики, які прибули, щоб надати жінці допомогу, встановили, що вона не потребує госпіталізації. Тож поліцейські вирішили доправити її до камери для затриманих, щоб вона протверезіла. Ця ідея їй дуже не сподобалася.

39-річна жінка поводилася надзвичайно агресивно, коли правоохоронці намагалися надіти на неї кайданки. У той момент, коли поліцейські садили її в автомобіль, вона вкусила одного з них.

Потерпілого доставили до інфекційної лікарні, де йому надали допомогу.

Після того, як жінка протверезіла, їй висунули звинувачення в образі державних службовців під час виконання ними службових обов’язків, а також у порушенні фізичної недоторканності службовця. Ці діяння караються позбавленням волі на строк до трьох років.

Поліція подала клопотання про вислання громадянки України з Польщі. Жінку вже передали до Білостоцької прикордонної служби.

Як повідомила прессекретарка Подляського відділення Прикордонної служби підполковниця Катажина Зданович, вже було винесено рішення, яке зобов’язує 39-річну жінку повернутися до країни походження.

"Рішення виконується. Громадянці України заборонено в’їзд на територію Польщі на п’ять років", – сказала прикордонниця.

Також у середу стало відомо, що у Польщі судитимуть громадянина України, який вихідними сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, при цьому вже маючи заборону на керування транспортними засобами, і пошкодив 10 автомобілів на парковці пляжу.

Нагадаємо, у травні в Польщі заборонили в’їзд до країни на п'ять років українському блогеру, який всупереч правилам заїхав автомобілем до озера Морське Око у заповідній зоні.

У червні з Польщі депортували громадянина України, який спричинив масштабне обурення тим, що забрав як здобич велетенського сома з варшавського озера Балатон, який був місцевою легендою.