Корецький поговорив із фон дер Ляєн про фіндопомогу Україні і вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, в ході якої йшлося, зокрема, про фінансову допомогу Україні і вступ до ЄС.

Про це Корецький написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Український прем’єр подякував за підтримку від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро, спрямовану на зміцнення нашої оборони в рамках "Кредиту на підтримку України".

Кошти надійшли у понеділок на рахунок Міністерства фінансів і будуть спрямовані на наші найнагальніші оборонні потреби, додав він.

За словами Корецького, з урахуванням цього траншу Україна вже отримала 14,6 млрд євро на фінансування оборони в рамках цього механізму.

Він також додав, що наразі ключовим пріоритетом є забезпечення передбачуваного фінансування до 2027 року. Європейський Союз відіграє тут вирішальну роль.

"Існує чітке розуміння щодо "Кредиту на підтримку України". Ми очікуємо, що перші кошти надійдуть вже на початку року. Водночас ми співпрацюємо з партнерами поза межами ЄС, щоб повністю покрити наші бюджетні та оборонні потреби", – вказав Корецький.

Ще однією темою стали енергетика та надзвичайна допомога цієї зими, про що йшлося в ході розмови фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.

"Щодо членства в ЄС, ми очікуємо, що четвертий та п’ятий переговорні кластери будуть відкриті вже у грудні", – додав Корецький.

Варто також зазначити, що єврокомісарка з гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Аджа Лябіб повідомила, що ЄС допоможе Україні передачею 500 генераторів, чотирьох понтонних мостів та 200 автобусів.

9 листопада представники Єврокомісії та України провели зустріч, щоб визначити першочергові потреби українських міст та громад після російських атак на важливу інфраструктуру та обговорити можливість надання термінової допомоги ЄС, зокрема через Механізм цивільного захисту Євросоюзу (UCPM).