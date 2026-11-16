Корецкий обсудил с фон дер Ляйен финансовую помощь Украине и вступление в ЕС

Премьер-министр Сергей Корецкий провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой речь шла, в частности, о финансовой помощи Украине и вступлении в ЕС.

Об этом Корецкий написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский премьер поблагодарил ЕС за поддержку в размере 1,7 млрд евро, направленную на укрепление нашей обороны в рамках "Кредита в поддержку Украины".

Средства поступили в понедельник на счет Министерства финансов и будут направлены на наши самые насущные оборонные нужды, добавил он.

По словам Корецкого, с учетом этого транша Украина уже получила 14,6 млрд евро на финансирование обороны в рамках этого механизма.

Он также добавил, что в настоящее время ключевым приоритетом является обеспечение прогнозируемого финансирования до 2027 года. Европейский Союз играет здесь решающую роль.

"Существует четкое понимание относительно "Кредита в поддержку Украины". Мы ожидаем, что первые средства поступят уже в начале года. В то же время мы сотрудничаем с партнерами за пределами ЕС, чтобы полностью покрыть наши бюджетные и оборонные потребности", – отметил Корецкий.

Еще одной темой стали энергетика и чрезвычайная помощь этой зимой, о чем шла речь в ходе беседы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается членства в ЕС, мы ожидаем, что четвертый и пятый переговорные кластеры будут открыты уже в декабре", – добавил Корецкий.

Стоит также отметить, что еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Аджа Лябиб сообщила, что ЕС поможет Украине, предоставив 500 генераторов, четыре понтонных моста и 200 автобусов.

9 ноября представители Еврокомиссии и Украины провели встречу, чтобы определить первоочередные потребности украинских городов и общин после российских атак на важную инфраструктуру и обсудить возможность оказания срочной помощи со стороны ЕС, в частности через Механизм гражданской защиты Евросоюза (UCPM).