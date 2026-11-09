ЄС 9 листопада обговорить термінову допомогу Україні через механізм цивільного захисту

Представники Європейської комісії та України у понеділок, 9 листопада, проведуть зустріч, щоб визначити першочергові потреби українських міст та громад після російських атак на важливу інфраструктуру та обговорити можливість надання термінової допомоги ЄС, зокрема через Механізм цивільного захисту Євросоюзу (UCPM).

Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

У Єврокомісії підтвердили, що питання допомоги Україні у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці обговорили президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні, у другій половині дня, наші команди та українська сторона зустрінуться, щоб точно визначити нагальні потреби, у задоволенні яких ми можемо допомогти, зокрема через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM) – і оцінити, як саме ми можемо підтримати українських громадян у цій дуже складній ситуації", – заявила Піньо.

Подальші деталі допомоги визначатимуть за результатами цих консультацій.

Головна речниця констатувала, що "гуманітарна ситуація в Україні є вкрай тяжкою, і ми бачимо, що Росія навмисно атакує інфраструктуру, від якої українці залежать, щоб вижити взимку".

"Ми не дозволимо Росії заморозити Україну, щоб примусити її до покори. Саме тому ми повністю мобілізовані, щоб допомогти Україні підтримувати життєво необхідні послуги, включно з електропостачанням, опаленням і водопостачанням", – заявила Паула Піньо.

Раніше 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Урсулою фон дер Ляєн вони домовилися про застосування спеціального механізму ЄС для термінової допомоги Україні.

Нагадаємо, Словаччина заявила про намір передати Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Також уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.