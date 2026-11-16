В Іспанії вважають, що теж повинні бути за столом переговорів про завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія теж має бути за столом переговорів між Україною та Росією, а також розкритикував оголошений раніше склад європейської групи на майбутніх перемовинах.

Про це пише El Diario, повідомляє "Європейська правда".

Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія теж має бути долучена до переговорів, адже йдеться про спільну європейську безпеку. Це він сказав перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ 16 листопада.

"Нічого не буде вирішено щодо європейської безпеки та щодо Європи й України, якщо Іспанія не сидітиме за цим столом і не матиме можливості приймати рішення – у цьому немає ні найменшого сумніву", – сказав Альбарес.

Також глава іспанського МЗС розкритикував рішення щодо включення до складу переговорної групи багатьох учасників: Німеччину, Італію, Британію, Польщу, Францію та європейські інституції. А також заявив, що в такому разі до групи мала б увійти топдипломатка ЄС Кая Каллас.

"У цій групі занадто багато учасників. Може виникнути какофонія. Це не найефективніший спосіб роботи для Європи, а водночас бракує деяких ключових інституційних учасників", – заявив міністр закордонних справ Іспанії.

Нагадаємо, Європейська комісія наразі не має інформації щодо наступного раунду мирних переговорів про завершення війни Росії проти України, але запевняє, що ЄС на цих перемовинах представлятиме команда з представників "європейської пʼятірки" Е5 та двох інституцій Євросоюзу.

Раніше президент Євроради Антоніу Кошта також пояснив, чому Європа делегує на переговори команду, а не одного представника, зазначивши, що інші сторони переговорів також діють командами.