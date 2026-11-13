Кошта пояснив, чому ЄС погодив на переговори команду, а не одного представника

Глава Євроради Антоніу Кошта пояснив, чому лідери ЄС вирішили делегувати на переговори про мир в Україні команду, а не одного представника.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у п’ятницю ввечері на пресконференції у Дубліні після завершення неформального саміту лідерів ЄС.

Зокрема, Кошта підкреслив, що інші сторони у переговорах також діють командами.

"Послухайте, ось лише один приклад. Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири особи. Це нормально", – заявив глава Євроради.

Він додав, що команда представляє не лише Європейський Союз, а й "коаліцію охочих", яка є дуже важливою у контексті забезпечення гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди.

"І, звісно, нам усім потрібно об’єднатися. А для цього вкрай важливо мати команду і виступати єдиним голосом. Саме про це ми домовилися, і саме над цим ми працюємо. І ми будемо продовжувати це робити", – сказав Кошта.

Нагадаємо, 13 листопада ввечері Кошта повідомив, що лідери Європейського Союзу погодили формат представництва Європи на майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні. На перемовинах будуть присутні представники інституцій ЄС і країн Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща).

Видання Politico раніше повідомляло, що країни E5 будуть представлені на рівні радників з питань національної безпеки.