В Испании считают, что тоже должны участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания также должна участвовать в переговорах между Украиной и Россией, а также раскритиковал объявленный ранее состав европейской группы на предстоящих переговорах.

Об этом пишет El Diario, сообщает "Европейская правда".

Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания также должна быть вовлечена в переговоры, ведь речь идет о совместной европейской безопасности. Об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября.

"Ничего не будет решено в отношении европейской безопасности, а также в отношении Европы и Украины, если Испания не будет сидеть за этим столом и не будет иметь возможности принимать решения – в этом нет ни малейшего сомнения", – сказал Альбарес.

Также глава испанского МИД раскритиковал решение о включении в состав переговорной группы большого числа участников: Германии, Италии, Великобритании, Польши, Франции и европейских институтов. А также заявил, что в таком случае в группу должна была бы войти топ-дипломатка ЕС Кая Каллас.

"В этой группе слишком много участников. Может возникнуть какофония. Это не самый эффективный способ работы для Европы, а в то же время не хватает некоторых ключевых институциональных участников", – заявил министр иностранных дел Испании.

Напомним, Европейская комиссия пока не располагает информацией о следующем раунде мирных переговоров о прекращении войны России против Украины, но уверяет, что ЕС на этих переговорах будет представлять команда из представителей "европейской пятерки" Е5 и двух институтов Евросоюза.

Ранее президент Евросовета Антониу Кошта также объяснил, почему Европа делегирует на переговоры команду, а не одного представителя, отметив, что другие стороны переговоров также действуют командами.