Естонія викликала дипломата РФ через спробу диверсії на оборонному підприємстві

У понеділок, 16 листопада, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Російської Федерації, щоб висловити рішуче засудження спроби підпалу, скоєної в суботу ввечері щодо оборонної компанії Threod Systems.

Про це йдеться в заяві естонського зовнішньополітичного відомства, повідомляє "Європейська правда".

В МЗС нагадали, що за даними Служби внутрішньої безпеки Естонії, цей диверсійний акт був організований російською військовою розвідкою.

"Путін не зміг досягти цілей своєї загарбницької війни проти України і тепер дедалі активніше прагне посіяти невпевненість серед союзників України. За допомогою різних диверсій Росія намагається сіяти страх, розколоти наше суспільство та відвернути увагу від підтримки України", – заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Він нагадав, що з 1 грудня Естонія готується закрити всі автомобільні прикордонні пункти пропуску на кордоні з Росією для транспортних засобів і пішоходів.

"Разом із нашими союзниками та партнерами ми й надалі викриватимемо та протидіятимемо ворожим діям Росії. Ми також не послабимо тиск на агресора. Сьогодні Європейський Союз включив 150 фізичних та юридичних осіб до своїх санкційних списків. Ми продовжимо роботу з посилення санкцій, посилення візових обмежень та збільшення підтримки України, особливо напередодні наступаючої зими", – додав Тсахкна.

Представники естонського Міністерства закордонних справ також рішуче засудили масові атаки Росії з використанням дронів і ракет проти України, здійснені протягом останніх тижнів.

14 листопада в Естонії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє дрони, здійснили невдалу спробу влаштувати диверсію – в МЗС країни звинуватили в цьому Росію.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна повідомив 15 листопада, що Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією внаслідок інциденту зі спробою диверсії на оборонному підприємстві.