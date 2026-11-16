Эстония вызвала дипломата РФ из-за попытки диверсии на оборонном предприятии

В понедельник, 16 ноября, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации, чтобы выразить решительное осуждение попытки поджога, совершенной в субботу вечером в отношении оборонной компании Threod Systems.

Об этом говорится в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

В МИД напомнили, что, по данным Службы внутренней безопасности Эстонии, этот диверсионный акт был организован российской военной разведкой.

"Путин не смог достичь целей своей агрессивной войны против Украины и теперь всё активнее стремится посеять неуверенность среди союзников Украины. С помощью различных диверсий Россия пытается сеять страх, расколоть наше общество и отвлечь внимание от поддержки Украины", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Он напомнил, что с 1 декабря Эстония готовится закрыть все автомобильные пограничные пункты пропуска на границе с Россией для транспортных средств и пешеходов.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы и впредь будем разоблачать и противодействовать враждебным действиям России. Мы также не ослабим давление на агрессора. Сегодня Европейский Союз включил 150 физических и юридических лиц в свои санкционные списки. Мы продолжим работу по ужесточению санкций, усилению визовых ограничений и увеличению поддержки Украины, особенно в преддверии наступающей зимы", – добавил Тсахкна.

Представители эстонского Министерства иностранных дел также решительно осудили массовые атаки России с использованием дронов и ракет против Украины, совершенные в течение последних недель.

14 ноября в Эстонии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны, была совершена неудачная попытка диверсии – в МИД страны обвинили в этом Россию.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна сообщил 15 ноября, что Эстония закрывает все пункты пропуска на границе с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии.