Зеленський розповів, що будуть обговорювати на "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорять на зустрічі контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбудеться у вівторок, 17 листопада, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Про це він повідомив у соцмережах у понеділок, 16 листопада, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, міністр оборони Євгеній Хмара представить українські потреби та ключові пріоритети у співпраці на зустрічі оборонної контактної групи.

Український президент розповів, на чому буде фокусуватися зустріч.

"Зосереджуємося на перехоплювачах для ППО та забезпеченні української бойової авіації амуніцією. Є перспектива збільшити виробництво дронів для наших Сил оборони. Будемо говорити про додаткове фінансування. Потрібно й більше імпульсу для спільних із партнерами виробництв", – сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що зустріч у форматі "Рамштайн" буде змістовною.

Нещодавно Хмара у телефонній розмові з міністром оборони Канади Девідом Макгінті обговорив подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та забезпечення літаків F-16.

Перед цим він поспілкувався з міністром оборони Британії, з яким вони обговорили підготовку нового пакета допомоги.