Зеленский рассказал, что будут обсуждать на "Рамштайне"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет обсуждаться на встрече оборонной контактной группы в формате "Рамштайн", которая состоится во вторник, 17 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом он сообщил в соцсетях в понедельник, 16 ноября, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, министр обороны Евгений Хмара представит украинские потребности и ключевые приоритеты в сотрудничестве на встрече оборонной контактной группы.

Украинский президент рассказал, на чем будет сосредоточена встреча.

"Сосредоточимся на перехватчиках для ПВО и обеспечении украинской боевой авиации боеприпасами. Есть перспектива увеличить производство дронов для наших Сил обороны. Будем говорить о дополнительном финансировании. Нужен и больший импульс для совместного с партнерами производства", – сказал он.

Зеленский выразил надежду, что встреча в формате "Рамштайн" будет содержательной.

Недавно Хмара в телефонном разговоре с министром обороны Канады Дэвидом Макгинти обсудил дальнейшую поддержку Украины, в частности укрепление противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и поставку самолетов F-16.

Перед этим он пообщался с министром обороны Великобритании, с которым они обсудили подготовку нового пакета помощи.