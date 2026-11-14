Міністри оборони України і Канади обговорили прискорення постачання боєприпасів для F-16

Міністр оборони України Євгеній Хмара у телефонній розмові з міністром оборони Канади Девідом Макгінті обговорив подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та забезпечення літаків F-16.

Про це у Міноборони повідомили в суботу, пише "Європейська правда".

Євгеній Хмара подякував Канаді за внесок у закупівлю критично важливих ракет PAC-3 для систем Patriot через механізм JUMPSTART, які посилять захист України від російських балістичних ударів.

Окрему увагу вони приділили потребам для масштабування операцій Сил оборони.

Також під час розмови йшлося про постачання боєприпасів для гармат літаків F-16.

"Левова частка реактивних безпілотників знищується саме нашими F-16. 20-мм боєприпаси для літаків – критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури", – прокоментував Хмара. Міністри обговорили кроки для пришвидшення наступної поставки.

Хмара також поінформував канадського колегу про ситуацію на полі бою, де Україна вибудовує дронову перевагу.

Також Хмара напередодні "Рамштайну" поспілкувався з міністром оборони Британії, з яким вони обговорили підготовку нового пакета допомоги.

Як повідомляла "Європейська правда", 17 листопада у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке скликають Велика Британія та Німеччина