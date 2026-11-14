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Міністри оборони України і Канади обговорили прискорення постачання боєприпасів для F-16

Новини — Субота, 14 листопада 2026, 19:58 — Христина Бондарєва

Міністр оборони України Євгеній Хмара у телефонній розмові з міністром оборони Канади Девідом Макгінті обговорив подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та забезпечення літаків F-16.

Про це у Міноборони повідомили в суботу, пише "Європейська правда".

Євгеній Хмара подякував Канаді за внесок у закупівлю критично важливих ракет PAC-3 для систем Patriot через механізм JUMPSTART, які посилять захист України від російських балістичних ударів.

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Окрему увагу вони приділили потребам для масштабування операцій Сил оборони.

Також під час розмови йшлося про постачання боєприпасів для гармат літаків F-16.

"Левова частка реактивних безпілотників знищується саме нашими F-16. 20-мм боєприпаси для літаків – критичний ресурс. Важливо максимально оперативно отримувати постачання, скорочувати терміни та процедури", – прокоментував Хмара. Міністри обговорили кроки для пришвидшення наступної поставки.

Хмара також поінформував канадського колегу про ситуацію на полі бою, де Україна вибудовує дронову перевагу.

Також Хмара напередодні "Рамштайну" поспілкувався з міністром оборони Британії, з яким вони обговорили підготовку нового пакета допомоги.

Як повідомляла "Європейська правда", 17 листопада у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке скликають Велика Британія та Німеччина

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