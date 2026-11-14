Україна і Британія напередодні "Рамштайну" обговорили новий пакет військової допомоги

Напередодні засідання у форматі "Рамштайн" Міністр оборони України Євгеній Хмара провів розмову з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Про це повідомили у Міноборони України в суботу, пише "Європейська правда".

Вони обговорили деталі наступного пакета допомоги від Британії, у якому, за словами українського Міноборони, враховано критичні потреби України.

Окремо говорили про підтримку в посиленні авіаційних спроможностей України. Серед тем – постачання боєприпасів до літаків. Міністр подякував за нещодавню передачу ракет LMM.

Очільники двох відомств зосередилися на варіантах прискорення поставок засобів, ефективних для знищення реактивних безпілотників.



Також обговорили можливість запуску спільних оборонних підприємств. Робота над відповідними домовленостями триває.



Як повідомляла "Європейська правда", 17 листопада у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке скликають Велика Британія та Німеччина

У середині жовтня стало відомо, що Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM проти реактивних дронів.