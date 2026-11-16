Трамп каже, що може зустрітися з Кім Чен Ином у Китаї

Американський президент Дональд Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у Китаї цього тижня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".

Президент США, який кілька разів зустрічався з лідером Північної Кореї під час свого терміну повноважень у 2017–2021 роках, раніше висловлював зацікавленість у ще одній зустрічі під час поточного терміну.

У понеділок, 16 листопада, він сказав, що може зустрітися з Кімом у Китаї цього тижня.

"(Лідер Китаю Сі Цзіньпін) був тут місяць тому, і ми також збираємося зустрітися з (російським) президентом Путіним, і, можливо, зустрінемося також із Кім Чен Ином. Тож це буде добре", – сказав Трамп журналістам.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що президент проведе спільну зустріч із лідером Китаю і правителем Росії під час саміту в Китаї.

Речник правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.