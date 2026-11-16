Трамп заявляет, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Китае

Американский президент Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае на этой неделе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Президент США, который несколько раз встречался с лидером Северной Кореи во время своего срока полномочий в 2017–2021 годах, ранее выражал заинтересованность в еще одной встрече в ходе текущего срока.

В понедельник, 16 ноября, он сказал, что может встретиться с Кимом в Китае на этой неделе.

"(Лидер Китая Си Цзиньпин) был здесь месяц назад, и мы также собираемся встретиться с (российским) президентом Путиным, и, возможно, встретимся также с Ким Чен Ыном. Так что это будет хорошо", – сказал Трамп журналистам.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что президент проведёт совместную встречу с лидером Китая и правителем России во время саммита в Китае.

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в Шэньчжэне.