Білий дім підтвердив тристоронню зустріч Трампа, Сі і Путіна наступного тижня

Президент США Дональд Трамп проведе спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і правителем Росії Владіміром Путіним під час саміту в Китаї наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю заявила речниця Білого дому Олівія Вейлс під час телефонного брифінгу для журналістів, повідомляє The New York Times.

Це буде перша тристороння зустріч за участю всіх трьох лідерів і третя особиста зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном цього року. Під час зустрічі з Путіним і Сі американський президент планує обговорити війну проти Ірану, але, як очікується, не порушуватиме питання російської війни проти України, повідомив високопосадовець США на умовах анонімності.

"Нещодавно у нас було багато зустрічей з росіянами, але Китай насправді не є частиною цього напрямку, тому обговорення України там видається недоцільним", – сказав співрозмовник, якого цитує Reuters.

Речниця Білого дому Олівія Вейлс повідомила, що Трамп також порушить питання загрози поширення ядерної зброї.

"Президент чітко дав зрозуміти, що, серед інших тем, обговорюватиме скорочення кількості ядерної зброї у світі, поширення якої президент Трамп вважає дуже небезпечним", – сказала Вейлс під час телефонного брифінгу для журналістів.

Двоє високопосадовців адміністрації США, які говорили на умовах анонімності, щоб розповісти про плани закордонної поїздки президента, повідомили, що на початку наступного тижня Трамп вирушить до Маніли для участі в заходах Асоціації держав Південно-Східної Азії. Після цього він поїде до Шеньчженя на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, де зустрінеться із Сі Цзіньпіном, а згодом – із Сі та Путіним разом.

За словами посадовців, у Шеньчжені Трампа супроводжуватиме мільярдер Ілон Маск, однак він не братиме участі у тристоронній зустрічі.

Один із посадовців зазначив, що Трамп готовий обговорити із Сі Цзіньпіном "складну" тему ядерного арсеналу Пекіна.

Про можливість тристоронньої зустрічі між США, Росією та Китаєм повідомило видання The Wall Street Journal 19 жовтня. Йшлося про те, що Путін запропонував провести зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.

А Трамп заявив, що він готовий зустрітися з Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.