Трамп вважає, що Путін "міг би діяти жорсткіше" у війні в Україні

Американський президент Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Владімір Путін "міг би діяти жорсткіше" у російсько-українській війні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у понеділок, 16 листопада, передає "Європейська правда".

У Трампа запитали, що потрібно для того, аби Путін відступив від ведення війни в Україні.

На це американський президент висловив думку, що очільник Кремля "потроху відступає" і "міг би діяти жорсткіше".

"Я думаю, він потроху відступає. Гадаю, він міг би діяти жорсткіше. Відверто кажучи, набагато жорсткіше. Я думаю, що він відступає. Гадаю, він, власне, хотів би, щоб усе це закінчилося", – заявив Трамп.

Раніше у Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе спільну зустріч із лідером Китаю і правителем Росії під час саміту в Китаї.

Речник правителя РФ Дмитрій Пєсков заявив, що тристороння зустріч лідерів США, Китаю і Росії відбудеться 19 листопада у Шеньчжені.

Також зазначимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно закликав США не влаштовувати жодних несподіванок.