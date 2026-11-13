Мерц на тлі майбутніх мирних переговорів закликав США не робити "несподіванок"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав США на тлі очікуваних мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни не влаштовувати жодних несподіванок.

Про це він сказав у п’ятницю, 13 листопада, у Дубліні перед неформальним самітом ЄС, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За словами Мерца, "дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на "другий момент Анкориджа". Канцлер Німеччини мав на увазі саміт президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна в Анкориджі.

"Тому я хочу дуже чітко висловити наше послання Сполученим Штатам: будь ласка, ніяких несподіванок. Продовжуйте діяти як частина "команди Європи" та "команди України", – акцентував він.

Також за словами Мерца, після зустрічей представників США та Росії в Абу-Дабі цього тижня очікується, що в найближчі тижні розпочнуться мирні переговори, у яких вперше візьмуть участь європейські сторони.

Він відкинув заклики Росії поставити архітектуру безпеки Європи в центр переговорів, аргументуючи це тим, що така структура вже існує у вигляді НАТО.

"Майбутні дискусії мають зосередитися на одному центральному питанні: у яких рамках можна гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми маємо насправді досягти цього миру", – додав він.

Зауважимо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що наступна зустріч переговорних команд в рамках зусиль із припинення війни вже запланована. А президент Володимир Зеленський зазначив, що американській стороні вдалося домогтися залучення європейців до переговорного процесу.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.