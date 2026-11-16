Трамп считает, что Путин "мог бы действовать более жестко" в войне в Украине

Американский президент Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин "мог бы действовать более жестко" в российско-украинской войне.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в понедельник, 16 ноября, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили, что нужно для того, чтобы Путин отказался от ведения войны в Украине.

На это американский президент высказал мнение, что глава Кремля "постепенно отступает" и "мог бы действовать жестче".

"Я думаю, он постепенно отступает. Полагаю, он мог бы действовать жестче. Откровенно говоря, гораздо жестче. Я думаю, что он отступает. Полагаю, он, собственно, хотел бы, чтобы все это закончилось", – заявил Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп проведет совместную встречу с лидером Китая и правителем России во время саммита в Китае.

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в Шэньчжэне.

Также отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц недавно призвал США не устраивать никаких неожиданностей.