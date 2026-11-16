Розвідка Естонії заздалегідь знала про підготовку диверсії на оборонному підприємстві

Служба безпеки Естонії заявляє, що заздалегідь мала інформацію про спробу диверсії на підприємстві-виробнику дронів Threod Systems.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі ERR розповів голова служби безпеки Марго Паллосон.

Він вказав, що у розвідки є дані про це, що потенційними цілями РФ є загалом близько 10 підприємств оборонної промисловості в Естонії.

"Ми заздалегідь знали про це досить багато", – додав Паллосон.

Він зазначив, що відомство отримало "кілька шматочків мозаїки" з Латвії, які довелося зіставити в правильному контексті на основі власної оцінки.

"Ми тісно співпрацюємо з усією оборонною промисловістю, інформуючи та консультуючи компанії, щоб їхні власні заходи щодо належної перевірки та забезпечення безпеки також допомагали запобігати атакам", – сказав Паллосон.

За його словами, Естонія також перебуває в постійному контакті з іншими європейськими спецслужбами для обміну інформацією про загрози.

Естонські правоохоронні органи заарештували вісьмох підозрюваних після спроби підпалу будівлі компанії Threod Systems. Усі вони були з сусідньої Латвії.

Компанія виробляє розвідувальні та бойові дрони, які постачаються до низки країн, зокрема до України. Атака завдала лише незначної шкоди, перш ніж її зупинила власна служба безпеки компанії.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна повідомив 15 листопада, що Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією внаслідок інциденту зі спробою диверсії на оборонному підприємстві.