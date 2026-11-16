Разведка Эстонии заранее знала о подготовке диверсии на оборонном предприятии

Служба безопасности Эстонии заявляет, что заранее располагала информацией о попытке диверсии на предприятии-производителе дронов Threod Systems.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире ERR рассказал глава службы безопасности Марго Паллосон.

Он указал, что у разведки есть данные о том, что потенциальными целями РФ являются в общей сложности около 10 предприятий оборонной промышленности в Эстонии.

"Мы заранее знали об этом довольно много", – добавил Паллосон.

Он отметил, что ведомство получило "несколько кусочков мозаики" из Латвии, которые пришлось сопоставить в правильном контексте на основе собственной оценки.

"Мы тесно сотрудничаем со всей оборонной промышленностью, информируя и консультируя компании, чтобы их собственные меры по надлежащей проверке и обеспечению безопасности также помогали предотвращать атаки", – сказал Паллосон.

По его словам, Эстония также находится в постоянном контакте с другими европейскими спецслужбами для обмена информацией об угрозах.

Эстонские правоохранительные органы арестовали восьмерых подозреваемых после попытки поджога здания компании Threod Systems. Все они были из соседней Латвии.

Компания производит разведывательные и боевые дроны, которые поставляются в ряд стран, в том числе в Украину. Атака нанесла лишь незначительный ущерб, прежде чем её пресекла собственная служба безопасности компании.

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна сообщил 15 ноября, что Эстония закрывает все пункты пропуска на границе с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии.