У Литві розробляють плани посилення захисту оборонних підприємств

Після того як в Естонії запобігли ймовірній спробі підпалити завод з виробництва дронів, в Литві розпочались дискусії з підприємствами оборонної промисловості щодо посилення їхньої охорони.

Про це в ефірі LRT розповів міністр оборони Литви Робертас Каунас, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, держава разом із представниками оборонної промисловості шукає найбільш підходящий спосіб забезпечення безпеки стратегічних підприємств.

"Наразі ведуться переговори з промисловцями щодо того, як це має бути реалізовано. Ця дискусія у нас триває, складено попередній план, ми бачимо ситуацію в інших країнах і, як завжди реагували, так відреагуємо й у цьому випадку", – додав він.

Каунас наголосив, що самі підприємства також повинні будуть брати участь у фінансуванні охорони, однак поки що немає домовленості щодо конкретних умов та інвестицій.

"Усі ми чудово розуміємо, що бізнес теж повинен буде зробити свій внесок у власний захист. Зараз питання в тому, на яких умовах, про які цифри та інвестиції йтиметься", – сказав міністр.

Коментуючи плани Естонії закрити кордон із Росією, Каунас зазначив, що Литва також оцінює ситуацію з безпекою і за необхідності може вжити додаткових заходів.

"Я вважаю, що реакція хороша і правильна. Литва аналізує ситуацію, і, якщо подібні події відбудуться в нашій країні, природно, ми також вживатимемо додаткових заходів порівняно з тими, що у нас є зараз", – сказав міністр.

Він нагадав, що в Литві після попереднього ймовірного випадку диверсії вже посилено охорону критичної інфраструктури та патрулювання на кордоні з російською Калінінградською областю.

"У кожному випадку зважуються обставини, як реагувати і яких максимальних заходів вживати", – сказав Каунас.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.