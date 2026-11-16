В Литве разрабатывают планы по усилению защиты оборонных предприятий

После того как в Эстонии предотвратили вероятную попытку поджога завода по производству дронов, в Литве начались обсуждения с предприятиями оборонной промышленности об усилении их охраны.

Об этом в эфире LRT рассказал министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, государство совместно с представителями оборонной промышленности ищет наиболее подходящий способ обеспечения безопасности стратегических предприятий.

"В настоящее время ведутся переговоры с промышленниками о том, как это должно быть реализовано. Эта дискуссия у нас продолжается, составлен предварительный план, мы видим ситуацию в других странах и, как всегда реагировали, так отреагируем и в этом случае", – добавил он.

Каунас подчеркнул, что сами предприятия также должны будут участвовать в финансировании охраны, однако пока нет договоренности относительно конкретных условий и инвестиций.

"Все мы прекрасно понимаем, что бизнес тоже должен будет внести свой вклад в собственную защиту. Сейчас вопрос в том, на каких условиях, о каких цифрах и инвестициях пойдет речь", – сказал министр.

Комментируя планы Эстонии закрыть границу с Россией, Каунас отметил, что Литва также оценивает ситуацию с безопасностью и при необходимости может принять дополнительные меры.

"Я считаю, что реакция хорошая и правильная. Литва анализирует ситуацию, и, если подобные события произойдут в нашей стране, естественно, мы также будем принимать дополнительные меры по сравнению с теми, что у нас есть сейчас", – сказал министр.

Он напомнил, что в Литве после предыдущего вероятного случая диверсии уже усилена охрана критической инфраструктуры и патрулирование на границе с российской Калининградской областью.

"В каждом случае учитываются обстоятельства, как реагировать и какие максимальные меры принимать", – сказал Каунас.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.