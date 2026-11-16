Глава Міноборони Фінляндії про спробу диверсії в Естонії: РФ діє з відчаю

Міністр оборони Антті Хяккянен, коментуючи спробу диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems в Естонії, заявив, що Росія діє з відчаю, оскільки її воєнні дії в Україні розвиваються не так, як вона розраховувала.

Заяву фінського міністра наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Хяккянен, загроза диверсій у Європі зросла. Фінляндія також підвищила готовність до таких загроз, додав він.

"У питаннях безпеки кордонів ми вже вжили досить серйозних заходів", – сказав очільник оборонного відомства Фінляндії.

Хяккянен нагадав, що заходи безпеки оперативно коригують відповідно до рекомендацій профільних відомств. За його словами, охорону критично важливих об’єктів уже посилили.

"Зараз ми підтримуємо підвищену готовність для захисту таких об’єктів", – зауважив міністр.

Хяккянен вважає рішення Естонії закрити кордон із Росією закономірним наслідком того, що сталося.

"Йдеться про широкий спектр дій, у яких безпека кордону відіграє важливу роль. Вважаю цілком обґрунтованим, що Естонія ухвалила власне рішення й щодо цього питання", – наголосив він.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.