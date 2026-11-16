Глава Минобороны Финляндии о попытке диверсии в Эстонии: РФ действует от отчаяния

Министр обороны Антти Хяккянен, комментируя попытку диверсии на оборонном предприятии Threod Systems в Эстонии, заявил, что Россия действует от отчаяния, поскольку её военные действия в Украине развиваются не так, как она рассчитывала.

Заявление финского министра приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Хяккянен, угроза диверсий в Европе возросла. Финляндия также повысила готовность к таким угрозам, добавил он.

"В вопросах безопасности границ мы уже приняли достаточно серьезные меры", – сказал глава оборонного ведомства Финляндии.

Хяккянен напомнил, что меры безопасности оперативно корректируются в соответствии с рекомендациями профильных ведомств. По его словам, охрану критически важных объектов уже усилили.

"Сейчас мы поддерживаем повышенную готовность для защиты таких объектов", – отметил министр.

Хяккянен считает решение Эстонии закрыть границу с Россией закономерным следствием произошедшего.

"Речь идет о широком спектре действий, в которых безопасность границы играет важную роль. Считаю вполне обоснованным, что Эстония приняла собственное решение и по этому вопросу", – подчеркнул он.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.