Глава МВС Естонії: закриття кордону з Росією торкнеться лише невеликої кількості людей

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро запевнив, що закриття кордону з Росією торкнеться невеликої кількості людей та окремих підприємств.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами Таро, кордон з Росією можна закрити за хвилину, однак для його тривалішого закриття необхідне рішення уряду. Оскільки прем’єр-міністр Крістен Міхал наразі перебуває за межами Естонії, обговорення відбудеться наприкінці тижня.

Міністр нагадав, що й після попередніх подібних інцидентів Естонія обмежувала рух через кордон і порушувала питання про його повне закриття.

"Тепер цей момент настав, і для кого-небудь не повинно стати повною несподіванкою те, що подібне відбувається. Ці інциденти досить серйозні – ми не можемо говорити просто про якісь провокації чи гібридні атаки, мова йде все-таки про фізичні диверсійні акти", – сказав Таро.

Водночас міністр визнав, що закриття кордону матиме істотний вплив на тих, хто доставляв людей до прикордонного пункту або продавав місця в черзі в Нарві.

"Те саме стосується людей, які щодня перевозили у своїх валізах через кордон звичайні споживчі товари. Черги в Нарві виникали саме через те, що там були перевізники товарів і люди, які приїжджали з Фінляндії. Надалі цього просто не буде, і на цих людей це певним чином вплине", – сказав Таро.

Він додав, що рух через кордон був значно менш інтенсивним, ніж на початку повномасштабних воєнних дій в Україні: "Це окремі підприємства та обмежена кількість людей, яких це торкнеться безпосередньо".

Людям, які заздалегідь планували триваліші поїздки до Росії, наприклад, вже придбали квитки, Таро рекомендував змінити свої плани.

"Прямо потрапити туди вже не вийде, автобуси туди не ходять, і пішки теж більше не пройти. Ми заздалегідь попередили про це, і я вважаю, що цих двох тижнів має вистачити, щоб повернутися додому або вирішити, на якій стороні людина хоче перебувати – тут чи там, і розібратися з усіма наслідками, що з цього випливають", – сказав глава естонського МВС.

З боку Естонії поки що залишиться відкритим залізничний прикордонний пункт у Нарві.

"Через нього ввозиться стратегічна сировина, що має важливе значення як для Естонії, так і для Європи. Ми дозволимо протягом певного часу продовжувати її ввезення, доки підприємства не знайдуть альтернативи та інші рішення. Однак ми ніяк не можемо гарантувати, що сама Росія не вживатиме в цьому плані жодних заходів. Ми лише зі свого боку не закриватимемо цей пункт", – сказав Таро.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.