Глава МВД Эстонии: закрытие границы с Россией затронет лишь небольшое количество людей

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заверил, что закрытие границы с Россией затронет небольшое количество людей и отдельные предприятия.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам Таро, границу с Россией можно закрыть за минуту, однако для ее более длительного закрытия необходимо решение правительства. Поскольку премьер-министр Кристен Михал в настоящее время находится за пределами Эстонии, обсуждение состоится в конце недели.

Министр напомнил, что и после предыдущих подобных инцидентов Эстония ограничивала движение через границу и поднимала вопрос о её полном закрытии.

"Теперь этот момент настал, и для кого-либо не должно стать полной неожиданностью то, что подобное происходит. Эти инциденты достаточно серьёзны – мы не можем говорить просто о каких-то провокациях или гибридных атаках, речь идёт всё-таки о физических диверсионных актах", – сказал Таро.

В то же время министр признал, что закрытие границы окажет существенное влияние на тех, кто доставлял людей к пограничному пункту или продавал места в очереди в Нарве.

"То же самое касается людей, которые ежедневно перевозили в своих чемоданах через границу обычные потребительские товары. Очереди в Нарве возникали именно из-за того, что там были перевозчики товаров и люди, приезжавшие из Финляндии. В дальнейшем этого просто не будет, и на этих людей это в определенной степени повлияет", – сказал Таро.

Он добавил, что движение через границу было значительно менее интенсивным, чем в начале полномасштабных военных действий в Украине: "Это отдельные предприятия и ограниченное количество людей, которых это коснется напрямую".

Людям, которые заранее планировали более длительные поездки в Россию, например, уже купили билеты, Таро рекомендовал изменить свои планы.

"Прямо попасть туда уже не получится, автобусы туда не ходят, и пешком тоже больше не пройти. Мы заранее предупредили об этом, и я считаю, что этих двух недель должно хватить, чтобы вернуться домой или решить, на какой стороне человек хочет находиться – здесь или там, и разобраться со всеми вытекающими из этого последствиями", – сказал глава эстонского МВД.

Со стороны Эстонии пока останется открытым железнодорожный пограничный пункт в Нарве.

"Через него ввозится стратегическое сырье, имеющее важное значение как для Эстонии, так и для Европы. Мы разрешим в течение определенного времени продолжать его ввоз, пока предприятия не найдут альтернативы и другие решения. Однако мы никак не можем гарантировать, что сама Россия не будет принимать в этом плане никаких мер. Мы лишь со своей стороны не будем закрывать этот пункт", – сказал Таро.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.