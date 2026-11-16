Сибіга вручив своєму бельгійському колезі державну нагороду

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагородив свого бельгійського колегу Максима Прево державною нагородою України.

Про це МЗС повідомило у соцмережах у понеділок, 16 листопада, передає "Європейська правда".

Цього дня Сибіга провів зустріч з Прево, під час якої поділився з бельгійським дипломатом оцінками мирних зусиль, ситуації на фронті та наслідків російських ударів.

Під час зустрічі український міністр вручив Прево високу державну нагороду України – орден "За заслуги" II ступеня, яким його відзначив президент Володимир Зеленський за "вагому підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

Фото: МЗС

Також міністри поспілкувалися щодо додаткової підтримки обороноздатності та стійкості України напередодні зими.

Як повідомляла "Європейська правда", під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Також писали, що Бельгія планує цього року передати Україні три літаки F-16 після погодження цієї угоди з Францією.