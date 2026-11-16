Сибига вручил своему бельгийскому коллеге государственную награду

Министр иностранных дел Андрей Сибига наградил своего бельгийского коллегу Максима Прево государственной наградой Украины.

Об этом МИД сообщил в социальных сетях в понедельник, 16 ноября, передает "Европейская правда".

В этот день Сибига провел встречу с Прево, в ходе которой поделился с бельгийским дипломатом оценками мирных усилий, ситуации на фронте и последствий российских ударов.

В ходе встречи украинский министр вручил Прево высокую государственную награду Украины – орден "За заслуги" II степени, которым его наградил президент Владимир Зеленский за "весомую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Фото: МИД

Также министры обсудили вопрос о дополнительной поддержке обороноспособности и устойчивости Украины в преддверии зимы.

Как сообщала "Европейская правда", во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Также сообщалось, что Бельгия планирует в этом году передать Украине три самолета F-16 после согласования этого соглашения с Францией.