Глава МВС Литви: закриття кордону з Росією наразі не обговорюється

Після рішення Естонії закрити кордон із Росією литовський міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас заявив, що в Литві такий захід наразі активно не розглядається.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Однак, як вказав міністр, у разі зміни ситуації з безпекою це питання можуть переглянути.

"Наразі закриття кордонів дійсно активно не обговорюється, проте ми постійно стежимо за змінами ситуації та аналізуємо розвідувальну інформацію. Якщо обставини зміняться настільки, що це докорінно вплине на ситуацію, ми обов’язково переглянемо її та ухвалимо відповідні рішення", – заявив Кателінас журналістам у понеділок.

За словами міністра, про ситуацію в Естонії йому в неділю повідомив глава МВС цієї країни.

"У них є така проблема: ймовірно, вдалося запобігти гібридній операції, пов’язаній із підготовкою диверсії. Естонці повинні самостійно ухвалювати рішення, виходячи з отриманої інформації та ситуації, що склалася", – сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, чи пов’язане продовження залучення військовослужбовців до охорони кордону з Калінінградською областю з подіями в Естонії, Кателінас зазначив, що литовських військових залучили до охорони кордону ще до рішення сусідньої країни закрити його.

"Про ризики, які ми бачили, я вже публічно говорив: про можливу мобілізацію та інші загрози. Якщо військовослужбовці зараз перебувають там, значить, ці загрози, як і раніше, існують", – підкреслив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.