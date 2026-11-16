Глава МВД Литвы: закрытие границы с Россией пока не обсуждается

После решения Эстонии закрыть границу с Россией литовский министр внутренних дел Мартинас Кателинас заявил, что в Литве такая мера пока активно не рассматривается.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Однако, как указал министр, в случае изменения ситуации с безопасностью этот вопрос может быть пересмотрен.

"В настоящее время вопрос о закрытии границ действительно активно не обсуждается, однако мы постоянно следим за изменениями ситуации и анализируем разведывательную информацию. Если обстоятельства изменятся настолько, что это коренным образом повлияет на ситуацию, мы обязательно пересмотрим ее и примем соответствующие решения", – заявил Кателинас журналистам в понедельник.

По словам министра, о ситуации в Эстонии ему в воскресенье сообщил глава МВД этой страны.

"У них есть такая проблема: вероятно, удалось предотвратить гибридную операцию, связанную с подготовкой диверсии. Эстонцы должны самостоятельно принимать решения, исходя из полученной информации и сложившейся ситуации", – сказал министр.

Отвечая на вопрос, связано ли продолжение привлечения военнослужащих к охране границы с Калининградской областью с событиями в Эстонии, Кателинас отметил, что литовских военных привлекли к охране границы еще до решения соседней страны закрыть ее.

"О рисках, которые мы видели, я уже публично говорил: о возможной мобилизации и других угрозах. Если военнослужащие сейчас находятся там, значит, эти угрозы, как и раньше, существуют", – подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщалось, российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

Эстонские правоохранительные органы задержали в связи с этим инцидентом восьмерых жителей Латвии.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.