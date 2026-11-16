Генсекретар НАТО провів зустріч із Стефанчуком та Корецьким

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Про це Рютте повідомив у соцмережі Х у понеділок, 16 листопада, передає "Європейська правда".

Рютте зустрівся зі Стефанчуком та Корецьким у штаб-квартирі НАТО.

"Наша співпраця є надзвичайно цінною, і я високо оцінюю героїчні зусилля України, спрямовані на забезпечення захисту її населення та інфраструктури в умовах безперервних атак з боку Росії. Україна може розраховувати на постійну підтримку НАТО", – наголосив він.

Цього дня Корецький зустрівся з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом та обговорив фінансування оборони України.

Також він провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, в ході якої йшлося, зокрема, про фінансову допомогу Україні і вступ до ЄС.