Генеральный секретарь НАТО провел встречу со Стефанчуком и Корецким

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и премьер-министром Сергеем Корецким.

Об этом Рютте сообщил в социальной сети X в понедельник, 16 ноября, передает "Европейская правда".

Рютте встретился со Стефанчуком и Корецким в штаб-квартире НАТО.

"Наше сотрудничество чрезвычайно ценно, и я высоко оцениваю героические усилия Украины, направленные на обеспечение защиты ее населения и инфраструктуры в условиях непрекращающихся атак со стороны России. Украина может рассчитывать на постоянную поддержку НАТО", – подчеркнул он.

В этот день Корецкий встретился с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом и обсудил финансирование обороны Украины.

Также он провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой речь шла, в частности, о финансовой помощи Украине и вступлении в ЕС.