Корецький обговорив з Кубілюсом фінансування оборонних потреб України

Український прем’єр-міністр Сергій Корецький зустрівся з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом та обговорив фінансування оборони України.

Про це Корецький написав на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Україна очікує фінансування в рамках Ukraine Support Loan на 2027 рік у перший тиждень січня, заявив прем’єр-міністр. Також Корецький та Кубілюс обговорили участь України в Європейській програмі оборонної промисловості (EDIP).

"Українська оборонна промисловість має значні виробничі потужності, які ми можемо розширити за допомогою стабільного фінансування. Наше завдання – забезпечити, щоб ці потужності використовувалися для захисту України та зміцнення європейської безпеки", – написав прем’єр-міністр.

Крім того, на зустрічі йшлося про використання коштів позики на підтримку України для розвитку українського оборонного виробництва, а також – про можливості, які пропонує SAFE для розширення спільних оборонних проєктів та закупівель з європейськими партнерами.

Раніше Сергій Корецький провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, в ході якої йшлося, зокрема, про фінансову допомогу Україні і вступ до ЄС.

Нагадаємо, Європейська комісія у понеділок, 16 листопада, перерахувала Україні 1,71 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро для закупівлі дронів, ракет та систем протиповітряної оборони.

Також Рада ЄС у понеділок, 16 листопада, ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.