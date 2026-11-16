У Парижі під час акції протесту проти високої вартості життя поліція затримала 12-річну дівчинку; її взяли під варту наприкінці демонстрації в суботу, 14 листопада.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на Паризьку прокуратуру, передає "Європейська правда".

Як зазначається, дівчинку затримали наприкінці акції протесту проти високої вартості життя, яка відбулася в суботу, 14 листопада, в Парижі.

За даними прокуратури, дівчинка була в хірургічній масці та залишалася на площі разом із групою приблизно з 300 осіб, попри неодноразові вимоги поліції розійтися.

Її викликали для надання показань пізніше. Після допиту у співробітника судової поліції дівчинку, яка мешкає в названій сім’ї, "повернули її соціальному працівнику" зі Служби охорони дитинства.

Прокуратура також зазначила, що через її юний вік її знову викличуть пізніше для допиту.

Як писали, того дня по всій Франції було затримано 219 осіб, а 10 поліцейських зазнали легких травм.

Також повідомляли, що у Франції заборонили продаж піротехніки на тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.