В Париже во время акции протеста против высокой стоимости жизни полиция задержала 12-летнюю девочку; её взяли под стражу в конце демонстрации в субботу, 14 ноября.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Парижскую прокуратуру, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, девочку задержали в конце акции протеста против высокой стоимости жизни, которая состоялась в субботу, 14 ноября, в Париже.

По данным прокуратуры, девочка была в хирургической маске и оставалась на площади вместе с группой примерно из 300 человек, несмотря на неоднократные требования полиции разойтись.

Ее вызвали для дачи показаний позже. После допроса сотрудником судебной полиции девочку, проживающую в указанной семье, "вернули ее социальному работнику" из Службы защиты детей.

Прокуратура также отметила, что из-за ее юного возраста ее снова вызовут позже для допроса.

Как сообщалось, в тот день по всей Франции было задержано 219 человек, а 10 полицейских получили легкие травмы.

Также сообщалось, что во Франции запретили продажу пиротехники на фоне протестов школьников и акций против роста стоимости жизни.

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